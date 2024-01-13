Чемпион пренебрег правилами: фигурист исполнил запрещенное сальто назад на ЧЕ-2024 – эффектное видео

На чемпионате Европы-2024 по фигурному катанию определился обладатель золотой медали в мужском одночном катании. Преимущество француза Адама Сяо Хим Фа было столь велико, что он решил пошалить.

Двухкратный чемпион Франции Адам Сяо Хим Фа включил в произвольную программу бэкфлип – сальто назад в воздухе с приземлением на две ноги. Фигурист решил удивить публику эффектным, но очень рискованным упражнением, пишет 24 Канал.

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Чемпион выполнил самый опасный прыжок

Более того, этот прыжок был запрещен еще в 1976 году, когда его исполнил Терри Кубичка. Позже француженка Сюрия Бонали повторила бекфлип на зимней Олимпиаде-1998.

За использование запрещенного скачка судьи сняли из уроженца Бордо два балла. Однако это не помешало 22-летнему фигуристу стать чемпионом Европы. В итоге Адам Сяо Хим Фа набрал 276,17 балла, опередив эстонца Александра Селевко (256,99). "Бронза" досталась представителю Италии Маттео Риццо (250,87).

Адам Сяо Хим Фа исполнил запрещенное сальто назад: смотрите видео

Отметим, что украинец Иван Шмуратко занял итоговое 14 место, набрав 210,65 балла. Во время выполнения короткой и произвольной программы 22-летний фигурист напомнил миру о войне в Украине.