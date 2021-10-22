Видео невероятного гола Аллахьяра, который принес первую победу украинским командам в еврокубках

Первую победу на групповых этапах еврокубков украинские команды получили только 21 октября в девятом матче. Получила ее Заря благодаря голу Аллахьяра.

Украинские клубы неудачно начали выступления на групповых этапах еврокубков. Киевское Динамо и донецкий Шахтер не выиграли ни одного из трех своих матчей в Лиге чемпионов (по одной ничьи и два поражения), и не забили ни одного гола.

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Луганская Заря тоже неудачно стартовала в Лиге конференций – два поражения. Но имела в своем активе забитый гол. Он был единственный для украинских клубов за восемь матчей.

Сломать неудачную статистику удалось в матче Зари против болгарского ЦСКА на выезде. Победу луганчанам принес удачный удар Аллахьяра. Получив пас после вброса аута, форвард решил пробить почти с угла штрафной. Удар оказался мощным и прицельным – мяч влетел в дальний нижний угол ворот. Голкипер к нему не дотянулся.

Видео гола Аллахьяра

Этот гол не только принес первую победу украинским клубам на групповой стадии еврокубков, но позволил Украине сократить отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.