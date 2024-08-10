За підсумком фіналу зі спортивної гімнастики у вправах на колоді золота медаль дісталася італійці Алісі Д’Амато, "бронза" її співвітчизниці Манілі Еспозіто, а "срібло" – китаянці Чжоу Яцинь. Трійка гімнасток взяли участь у церемонії нагородження Олімпійських ігор, пише 24 Канал.

Читайте також "Вісім років без сну": боксерка, яка потрапила в гендерний скандал, виграла олімпійське "золото"

Наймиліше відео Олімпіади-2024

Позуючи перед камерами італійки за традицією вкусили свої медалі. Китаянка щиро здивувалася поведінкою гімнасток та швидко повторила їхні дії. Зі сторони могло здатися ніби вона вперше побачила, що потрібно кусати медалі.

Безпосередня реакція Чжоу сподобалася користувачам соцмереж. Відео за участю китаянки набрали мільйонні перегляди.

Відео реакції Чжоу Яцинь

Ба більше, мила китаянка стала героїнею коміксу, в якому зображена кумедна реакція Чжоу Яцинь.

Комікси за участю китайської гімнастки / фото з соцмережі Х

Зазначимо, що Чжоу Яцинь вперше у своїй кар'єрі стала медалісткою Олімпійських ігор.На чемпіонаті світу 2023 року гімнастка також здобула срібну медаль.