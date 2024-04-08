Чешская дзюдоистка отправила сама себя в нокаут во время боя ММА: курьезное видео фэйла

Люси Дробенка-Котларова приняла участие во фрик-шоу в Праге и повеселила фанатов своей неуклюжестью. Дзюдоистка хотела быстро повалить на октагон оппонентку Регину Лабажову, но в итоге ошиблась.

В Праге состоялся вечер боев ММА Red Face 3. Частью этого мероприятия было так называемое фрик-шоу, где на ринг выпускали совсем непрофессиональных бойцов ради развлечения для публики, пишет 24 канал.

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Положила себя на октагон

Среди участников была и чемпионка по дзюдо Люси Дробенка-Котларова, которая отличается лишним весом как для ММА. Против нее в октагон вышла в разы меньшая актриса Регина Лабажова.

Дзюдоистка почти весь бой ходила за Региной и не могла ее достать. Впрочем, когда Дробенка-Котларова решила пойти в атаку, Лабажова ловко уклонилась и заставила соперницу попасть в курьезную ситуацию.

Смешной нокдаун от Дробенки-Котларовой:

Люси не рассчитала равновесие и сама влетела в сетку октагона. Девушке понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и подняться на ноги. После оказанной помощи поединок продолжился.

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Правда, ненадолго. Регина смогла толкнуть оппонентку, от чего та сразу упала. В конце концов Лабажова использовала удушающий прием предплечья, зафиксировав этим свою победу.