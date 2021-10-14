Видео инцидента, который не попал в телеэфир матча Украина – Босния и Герцеговина

14 октября 2021 , 07:45
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Источник:

Обозреватель

После окончания матча отбора на чемпионат мира по футболу-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины на поле "Арены Львов" выбежал неадекватный болельщик.

Страйкер, как обычно называют людей, перепрыгнул рекламный щит и начал наматывать круги, спасаясь от стюардов.

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Через минуту охрана стадиона догнала нарушителя и повалила его на газон. Судя по фотографиям, которые были сделаны после задержания, хулиган не сильно расстроился, что его догнали.

Этот момент не попал в телеэфир, но был снят очевидцами на трибунах.

Видео инцидента

Украина – Босния и Герцеговина: коротко о матче

  • Матч Украина – Босния и Герцеговина закончился со счетом 1:1.
  • Сборная Украины набрала 9 очков и занимает второе место в группе D, но у Финляндии (8 очков) и Боснии (7 очков) есть по матчу в запасе.
  • Заключительный матч с боснийцами Украина сыграет на выезде в квалификации ЧМ-2022 16 ноября.
Автор: Юрій Семенюк