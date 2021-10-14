Видео инцидента, который не попал в телеэфир матча Украина – Босния и Герцеговина

После окончания матча отбора на чемпионат мира по футболу-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины на поле "Арены Львов" выбежал неадекватный болельщик.

Страйкер, как обычно называют людей, перепрыгнул рекламный щит и начал наматывать круги, спасаясь от стюардов.

Смотрите также Украина обидно упустила победу в матче с Боснией и Герцеговиной и уменьшила шансы на ЧМ-2022

Через минуту охрана стадиона догнала нарушителя и повалила его на газон. Судя по фотографиям, которые были сделаны после задержания, хулиган не сильно расстроился, что его догнали.

Этот момент не попал в телеэфир, но был снят очевидцами на трибунах.

Видео инцидента

Украина – Босния и Герцеговина: коротко о матче