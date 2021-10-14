Страйкер, как обычно называют людей, перепрыгнул рекламный щит и начал наматывать круги, спасаясь от стюардов.
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Через минуту охрана стадиона догнала нарушителя и повалила его на газон. Судя по фотографиям, которые были сделаны после задержания, хулиган не сильно расстроился, что его догнали.
Этот момент не попал в телеэфир, но был снят очевидцами на трибунах.
Видео инцидента
Украина – Босния и Герцеговина: коротко о матче
- Матч Украина – Босния и Герцеговина закончился со счетом 1:1.
- Сборная Украины набрала 9 очков и занимает второе место в группе D, но у Финляндии (8 очков) и Боснии (7 очков) есть по матчу в запасе.
- Заключительный матч с боснийцами Украина сыграет на выезде в квалификации ЧМ-2022 16 ноября.