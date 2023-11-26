Полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк поделился впечатлениями от дебюта в основном составе в матче АПЛ. Он подчеркнул, что для него это были невероятные ощущения.
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Эмоции после дебютного матча
"Конечно, для меня это было невероятное чувство, но мы хотели набрать очки в этой игре. Сыграть против Арсенала, одного из сильнейших клубов в лиге – вот почему я пришел в этот клуб.
Я узнал, что буду в старте, вчера перед тренировкой. Томас сказал мне об этом, и я был немного удивлен – и немного нервничал. Томас просто попросил меня играть и быть самим собой, просто быть самой лучшей версией себя", – рассказал украинец.
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Он добавил, что другие игроки его очень поддержали и помогли вписаться в команду.