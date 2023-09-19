"Горняки" в игре: Шахтер быстро оправился и сравнял счет в матче ЛЧ с Порту - видео гола

Кевин Келси выровнял вес поединка в Лиге чемпионов. Донецкий коллектив отказался легко отпускать соперника вперед.

Венесуэльский форвард на 13-й минуте матча ответил "драконам" на пропущенный гол. Команды действительно выдают поединок, соответствующий уровню Лиги чемпионов, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Негативное начало Лиги чемпионов: Шахтер пропустил от Порту на старте – видео гола

Феерический старт

После забитого мяча Порту продолжил оказывать давление на защитников Шахтера, что и подарило возможность Ярославу Ракицкому длинной передачей отрезать половину португальской команды. Александр Зубков, в свою очередь, получил свободное пространство, где решил протащить мяч в штрафную соперника и, казалось, некстати отдал на Коноплю. Но вот Ефим таки смог обуздать передачу и навесил точно на голову Кевину Келси. Молодой венесуэлец пробил в противоход голкиперу "драконов" и побежал праздновать взятие ворот в объятиях партнеров, 1:1.

Гол Шахтера: