Костышина не остановить: очередной гол украинца принес победу американскому Эль-Пасо
4 июня 2023, 10:59Читати новину українською
Украинский полузащитник Эль-Пасо Денис Костышин продолжает показывать результативную игру. Голевое чутье не подвело нашего хавбека в дерби с Нью-Мексико.
Команда Дениса Костышина Эль-Пасо в 13-м туре USL играла на выезде с Нью-Мексико. Судьбу встречи решил единственный гол, который забивил украинский хавбек, пишет 24 Канал.
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На 71-й минуте поединка Денис Костышин головой замкнул навес с левого фланга партнера по команде. Украинский хавбек оказался ловчее двух защитников и голкипера, не ожидавшего такой настырности от игрока атаки.
Видео гола Костышина
Карьера Костышина за океаном
- Денис Костышин стал игроком Эль-Пасо в начале января 2023 года.
- Его команда выступает в регулярном чемпионате USL – второго по силе дивизиона США.
- С начала сезона украинец сыграл 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассисту.
- В турнирной таблице Западной конференции Эль-Пасо занимает второе место, набрав 25 очков в 12 матчах. От лидера команда украинца отстает на три пункта, но еще имеет игру в запасе.