Довбик забил дебютный гол за Рому, огорчив Малиновского

Четыре матча понадобилось Артему Довбыку, чтобы открыть счет забитым мячам за Рому. Знаменательное событие произошло в поединке против Дженоа.

В воскресенье, 15 сентября, в Италии проходят матчи 4-го тура Серии А. В Генуе встречались Дженоа Руслана Малиновского и Рома Артема Довбика, пишет 24 Канал.

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Долгожданный гол Довбика

В стартовый состав попал только форвард "волков", а вот хавбек "грифонов" начал встречу со скамейки запасных.

Украинский нападающий горел желанием ответить экспертам, которые раскритиковали его за трехматчевую безголевую серию. На 37-й минуте Довбик достиг своего.

Украинец оказался в нужном месте в штрафной площади и безжалостного отправил шарового в сетку ворот.

Видео гола Довбика

На радостях Артем побежал праздновать забитый гол к скамейке запасных Ромы. Казалось, что вся команда ожидала этот мяч форварда. Отметим, что арбитру пришлось пересматривать ВАР, чтобы засчитать гол.

Видео празднования гола Довбика

Напомним, что Артем Довбик летом присоединился к Роме, покинув Жирону. В каталонском клубе украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.