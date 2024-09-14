Бывший вратарь Арсенала, Эмилиано Вивиано, оценил игру Артема Довбыка в составе "волков". Экс-голкипер сборной Италии поделился прогнозом относительно количества забитых голов украинским нападающим в Серии А.

Читайте также Лунина любят в Мадриде: кто из звездных одноклубников поздравил украинца с новым контрактом

Довбик может забить 15 голов в Серии А

Эмилиано Вивиано поделился мнением о том, сколько украинский голеадор римлян сможет забить в сезоне-2024/2025. Экс-голкипер Арсенала подчеркнул, что знает Артема благодаря его выступлениям в элитном дивизионе Испании.

Бывший вратарь сборной Италии отметил сильные стороны Довбыка, отметив его мастерство, силу. Также Вивиано отметил хорошую игру Артема за пределами штрафной площади.

Я говорил об этом с Даниэле де Росси, и я думаю, что он может хорошо выступать в Серии А. Думаю, он может забить 15 голов,

– сказал Вивиано.

Напомним, что Артем Довбик перешел в Рому в августе 2024 года. Римляне заплатили за нападающего 30 миллионов евро каталонской Жироне. Контракт украинца с "волками" действует до лета 2029 года.

Обратите внимание! Редакция Спорта открыла сбор для защитников Украины на внедорожник и EcoFlow. Сделать свой донат и поддержать ребят можно по ссылке. Автор самого большого доната получит в подарок мяч с автографом легенды украинского футбола – Мирона Маркевича.



Подробнее читайте в телеграмме Спорт24.

В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 3 матча за Рому, но не отметился результативными действиями. В следующем туре Серии А подопечные Даниэле де Росси сыграют в гостевом поединке против Дженоа. Дата и время проведения игры – 15 сентября, в 13:30 по киевскому времени.