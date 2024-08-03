Как Харлан выгрызла олимпийское "золото": видео финальной схватки для Украины на Играх-2024

Украинская копилка на Олимпиаде в Париже пополнилась первой золотой наградой. Украинские саблистки стали олимпийскими чемпионками-2024 во Франции.

В золотом финале женской командной сабли Украина была представлена в следующем составе: Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова и Ольга Харлан. Девушки соревновались за "золото" с соперницами из Южной Кореи.

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Напряжение было в воздухе до последнего укола

Напряжение держалось до последней схватки, когда на дорожку вышла 5-кратный призер Олимпийских игр Ольга Харлан. Украинская саблистка создала что-то космическое, ликвидировала отставание и выгрызла золотую медаль для команды – 45:42.

После победного укола украинки и их тренер не сдерживали радостных эмоций. Харлан несколько раз на камеру повторяла: "Мы олимпийские чемпионки".

Видео финальной схватки на Олимпиаде-2024

Эта медаль стала для Харлан уже второй на Играх-2024. Недавно Ольга завоевала "бронзу" в индивидуальной сабле, которая стала первой для Украины на Олимпиаде в Париже.

В целом это второе "золото" для фехтовальщицы и шестая олимпийская медаль в карьере. Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории Олимпиады.