Только в воскресенье, 18 декабря, подошел к окончанию чемпионат мира по футболу 2022 года. А уже через два дня в Англии стартовали матчи 1/8 финала Кубка лиги, пишет 24 канал.

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В одном из них представитель АПЛ Саутгемптон принимал скромный Линкольн, выступающий в Первой лиге (третий дивизион английского футбола). Несмотря на автогол кипера "святых" Базуна уже на второй минуте, подопечные Джонса смогли одержать победу.

Дубль на свой счет записал шотландец Че Адамс. Нападающий мог оформлять хет-трик в компенсированное время, но с ним произошла курьезная ситуация.

Интересный факт. Родители Адамса назвали сына в честь Че Гевары, известного кубинского революционера. В те годы, когда футболист родился. велись активные поиски могилы политика, поэтому его имя было на слуху и понравилось маме Адамса.

Обворовав оппонента в центре поля, Адамс вышел один на один с кипером Линкольна Решвортом и заигрался с мячом. Че дважды уложил на газон Карла, но кипер не сдался и чудом отразил его удар с третьей попытки.

Видео фейла Че Адамса:

Отметим, что это лишь второй поединок Натана Джонса у руля Саутгемптона. В начале ноября он сменил на тренерской скамье Ральфа Хазенхютля и проиграл в своем первом матче Ливерпулю (1:3).

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После 15-ти сыгранных матчей Саутгемптон застрял в зоне вылета, заняв 19-ю строчку. Расстояние от спасительной зоны составляет два балла. Следующий матч "святые" проведут в рамках АПЛ 26 декабря против Брайтона.