Лише у неділю, 18 грудня, підійшов до закінчення чемпіонат світу з футболу 2022. А вже за два дні в Англії стартували матчі 1/8 фіналу Кубка ліги, пише 24 канал.

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В одному з них представник АПЛ Саутгемптон приймав скромний Лінкольн, який виступає у Першій лізі (третій дивізіон англійського футболу). Попри автогол кіпера "святих" Базуну вже на другій хвилині, підопічні Джонса змогли здобути перемогу.

Дубль на свій рахунок записав шотландець Че Адамс. Нападник міг оформлювати хет-трик у компенсований час, але з ним сталась курйозна ситуація.

Цікавий факт. Батьки Адамса назвали сина на честь Че Гевари, відомого кубинського революціонера. У ті роки, коли футболіст народився. велись активні пошуки могили політика, тому його ім'я було на слуху і сподобалось мамі Адамса.

Обікравши опонента в центрі поля, Адамс вийшов сам-на-сам із кіпером Лінкольна Решвортом і загрався із м'ячем. Че двічі вклав на газон Карла, але кіпер не здався і дивом відбив його удар з третьою спроби.

Відео фейлу Че Адамса:

Відзначимо, що це лише другий поєдинок Натана Джонса біля керма Саутгемптона. На початку листопада він змінив на тренерській лаві Ральфа Хазенхютля і програв у своєму першому матчі Ліверпулю (1:3).

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Після 15-ти зіграних матчів Саутгемптон застряг у зоні вильоту, зайнявши 19-ту сходинку. Відстань від рятівної зони складає два бали. Наступний матч "святі" проведуть в рамках АПЛ 26 грудня проти Брайтона.