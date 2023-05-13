Зрители устроили массовые беспорядки на чемпионате мира-2023 по боксу, который проводит друг Путина
Источник:Твиттер Андрея Розанова
Пророссийская боксерская организация IBA в очередной раз опозорилась. Организаторы чемпионата мира по боксу даже не смогли обеспечить безопасность участников турнира.
30 апреля в Ташкенте начался чемпионат мира по боксу, проходящий под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA). Все цивилизованные страны бойкотируют турнир, поскольку пророссийская IBA допустила к соревнованиям представителей стран-агрессоров. Это неудивительно, ведь ассоциацию возглавляет друг Путина Умар Кремлев.
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Впрочем, скандалы преследуют IBA и во время соревнований. В сеть попали видео из Ташкента, где местные зрители перепрыгивают через изгороди и выбегают к рингу. Там горячие головы начинают биться и толкаться.
На других кадрах заметно, как довольные болельщики убегают из зала с охапкой боксерских перчаток. Что тут добавить, какой организатор – таков и турнир.
Видео с беспорядками на ЧМ-2023 в Ташкенте
Напомним, что на Мундиаль была допущен команда России под национальным флагом и гимном. Поэтому чемпионат мира бойкотируют Великобритания, США, Ирландия, Чехия, Канада, Швеция, Новая Зеландия.