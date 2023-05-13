30 квітня в Ташкенті розпочався чемпіонат світу з боксу, який проходить під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Всі цивілізовані країни бойкотують турнір, оскільки проросійська IBA допустила до змагань представників країн-агресорів. Це й не дивно, адже асоціацію очолює друг Путіна Умар Кремльов.
До теми Нокаут для проросійської IBA: федерація боксу США подала заявку до World Boxing
Втім, скандали переслідують IBA і під час самих змагань. В мережу потрапили відео з Ташкенту, де сотні місцевих глядачів перестрибують через огорожі та вибігають до рингу. Там гарячі голови починають битися та штовхатися.
На інших кадрах помітно, як задоволені уболівальники втікають із зали з оберемком боксерських рукавичок. Що тут додати, який організатор – такий і турнір.
Відео з безладами на ЧС-2023 в Ташкенті
Нагадаємо, що до Мундіалю допустили команду Росії під національним прапором та гімном. Через це чемпіонат світу бойкотують Велика Британія, США, Ірландія, Чехія, Канада, Швеція, Нова Зеландія.