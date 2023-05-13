30 квітня в Ташкенті розпочався чемпіонат світу з боксу, який проходить під егідою Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Всі цивілізовані країни бойкотують турнір, оскільки проросійська IBA допустила до змагань представників країн-агресорів. Це й не дивно, адже асоціацію очолює друг Путіна Умар Кремльов.

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Втім, скандали переслідують IBA і під час самих змагань. В мережу потрапили відео з Ташкенту, де сотні місцевих глядачів перестрибують через огорожі та вибігають до рингу. Там гарячі голови починають битися та штовхатися.

На інших кадрах помітно, як задоволені уболівальники втікають із зали з оберемком боксерських рукавичок. Що тут додати, який організатор – такий і турнір.

Відео з безладами на ЧС-2023 в Ташкенті

Нагадаємо, що до Мундіалю допустили команду Росії під національним прапором та гімном. Через це чемпіонат світу бойкотують Велика Британія, США, Ірландія, Чехія, Канада, Швеція, Нова Зеландія.

До слова. Турнір триватиме в Ташкенті до 14 травня. МОК відмовився сертифікувати змагання IBA, в якості відбіркових до ОІ.