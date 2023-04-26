Федерация бокса США (USA Boxing) официально сообщила о прекращении членства в Международной боксерской ассоциации (IBA), возглавляемой пропутинским россиянином Умаром Кремлевым. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте USA Boxing.

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Как можно дальше от террористов

Кроме того, федерация бокса США подала заявку на вступление в World Boxing, созданную 13 апреля. Цель организации – сохранение бокса на Олимпийских играх.

Еще в прошлом году IBA объявила о допуске россиян и белорусов к своим соревнованиям. Представителям стран-террористов даже разрешили выступать под своими флагами и гимнами. Такая дерзость пророссийских руководителей ассоциации вызвала негодование у представителей цивилизованного мира. Более того, МОК отказался сертифицировать соревнования IBA, в качестве отборочных к ОИ.

В противоположность IBA была создана международная организация любительского бокса World Boxing. В настоящее время ее возглавляет Временный исполнительный комитет, в состав которого входят представители национальных федераций США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Филиппин, Швеции. Турниры, которые будут проводиться под эгидой WB будут иметь среди прочего и финансовые преимущества.

Напомним, что США была среди 10 стран, объявивших бойкот чемпионата мира-2023 по боксу среди женщин и мужчин, проводимые под эгидой IBA.