"Почувствовала, что могу снова дышать": двукратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

Бывшая легкоатлетка из Великобритании Келли Холмс рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Олимпийская чемпионка долго скрывала свою личную жизнь, поскольку волновалась, что ее могут уволить из армии.

Голмс: Мне нужно было это сделать сейчас, для себя

Двухразовая золотая медалистка Олимпиады-2004 по легкой атлетике Келли Голмс совершила каминг-аут. Экс-спортсменка поделилась своими переживаниями.

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"Мне нужно было это сделать сейчас, для себя. Это было мое решение. Нервничаю, когда говорю это. Чувствую, что сейчас взорвусь от волнения. Иногда я плачу от облегчения. В тот момент, когда это получается, я, по сути, избавляюсь этого страха.

Когда меня поцеловала девушка в 1988-м – тогда я поняла, что должна быть лесбиянкой, потому что это было приятно. Это было более естественно, я чувствовала себя комфортно", – сказала титулованная легкоатлетка.

52-летняя спортсменка рассказала, как ей было тяжело быть латентной лесбийкой при службе в британской армии. Страх перед публичной критикой привел к психическому срыву в 2020 году.

После этого она обратилась к своему руководителю в армии и спросила, будут ли санкции, если будут иметь отношения с сослуживцем. Ей ответили, что этого не будет.

Я почувствовала, что могу снова дышать. Один маленький звонок мог бы спасти 28 лет душевных страданий,

– добавила Голмс.

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