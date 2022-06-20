Голмс: Мне нужно было это сделать сейчас, для себя
Двухразовая золотая медалистка Олимпиады-2004 по легкой атлетике Келли Голмс совершила каминг-аут. Экс-спортсменка поделилась своими переживаниями.
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"Мне нужно было это сделать сейчас, для себя. Это было мое решение. Нервничаю, когда говорю это. Чувствую, что сейчас взорвусь от волнения. Иногда я плачу от облегчения. В тот момент, когда это получается, я, по сути, избавляюсь этого страха.
Когда меня поцеловала девушка в 1988-м – тогда я поняла, что должна быть лесбиянкой, потому что это было приятно. Это было более естественно, я чувствовала себя комфортно", – сказала титулованная легкоатлетка.
52-летняя спортсменка рассказала, как ей было тяжело быть латентной лесбийкой при службе в британской армии. Страх перед публичной критикой привел к психическому срыву в 2020 году.
После этого она обратилась к своему руководителю в армии и спросила, будут ли санкции, если будут иметь отношения с сослуживцем. Ей ответили, что этого не будет.
Я почувствовала, что могу снова дышать. Один маленький звонок мог бы спасти 28 лет душевных страданий,
– добавила Голмс.
Что известно о спортсменке
- На Олимпиаде-2000 она выиграла бронзу в беге на 800 метров.
- А на Играх-2004 стала двукратной олимпийской чемпионкой – на 800 и 1500 метров. Кроме того, была призером чемпионатов мира и Европы.