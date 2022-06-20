Голмс: Мені треба було це зробити зараз, для себе

Дворазова золота медалістка Олімпіади-2004 з легкої атлетики Келлі Голмс зробила камінг-аут. Ексспортсменка поділилася своїми переживаннями.

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"Мені треба було це зробити зараз, для себе. Це було моє рішення. Нервуюсь, коли говорю це. Відчуваю, що зараз вибухну від хвилювання. Іноді я плачу від полегшення. У той момент, коли це виходить, я, по суті, позбавляюся цього страху.

Коли мене поцілувала дівчина у 1988-му – тоді я зрозуміла, що маю бути лесбіянкою, бо це було приємно. Це було природніше, я відчувала себе комфортно", – сказала титулована легкоатлетка.

52-річна спортсменка розповіла, наскільки їй було тяжко бути латентною лесбійкою при службі в британській армії. Страх перед публічною критикою призвів до психічного зриву у 2020 році.

Після цього вона звернулася до свого керівника в армії та запитала, чи будуть санкції, якщо матиме стосунки з товаришкою по службі. Їй відповіли, що такого не буде.

Я відчула, що можу знову дихати. Один маленький дзвінок міг би врятувати 28 років душевних страждань,

– додала Голмс.

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