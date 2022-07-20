Бывший игрок Шахтера с пророссийской позицией будет работать в россии

Экс-футболист донецкого клуба Виталий Виценец своим поступком подтвердил свою пророссийскую позицию. Бывший игрок будет работать в тренерском штабе тульского Арсенала.

Еще один предатель Украины

8 июня криворожский Кривбасс уволил с должности главного тренера юношеской команды (U-19) Виталия Виценца. Как уже бывший футболист трудоустроился во враждебной россии.

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Экс-игрок Шахтера вошел в тренерский штаб Олега Кононова в тульском Арсенале. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Белорусский специалист тоже хорошо знаком украинским болельщикам за работой во львовских Карпатах.

По данным Transfermarkt, контракт Виценца с Арсеналом рассчитан до конца июня 2023 года.

Напомним, что возрожденный Кривбасс изгнал Виценца из-за пророссийской позиции. Вместе с ними клуб покинул его помощник Станислав Дьяченко.

Виценец пополнил список украинских предателей.

Что известно о предателе Украины Виталие Виценце