Бывший игрок Шахтера с пророссийской позицией будет работать в россии
Экс-футболист донецкого клуба Виталий Виценец своим поступком подтвердил свою пророссийскую позицию. Бывший игрок будет работать в тренерском штабе тульского Арсенала.
Еще один предатель Украины
8 июня криворожский Кривбасс уволил с должности главного тренера юношеской команды (U-19) Виталия Виценца. Как уже бывший футболист трудоустроился во враждебной россии.
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Экс-игрок Шахтера вошел в тренерский штаб Олега Кононова в тульском Арсенале. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Белорусский специалист тоже хорошо знаком украинским болельщикам за работой во львовских Карпатах.
По данным Transfermarkt, контракт Виценца с Арсеналом рассчитан до конца июня 2023 года.
Напомним, что возрожденный Кривбасс изгнал Виценца из-за пророссийской позиции. Вместе с ними клуб покинул его помощник Станислав Дьяченко.
Виценец пополнил список украинских предателей.
Что известно о предателе Украины Виталие Виценце
- 31-летний Виталий Виценец всю свою футбольную карьеру провел в Украине. Является воспитанником Шахтера, но не смог закрепиться в донецком клубе.
- Был в аренде в Заре, Ильичевке и Мариуполе, ставшим последним клубом в карьере полузащитника.
- В конце ноября 2017 повесил бутсы на гвоздь.
- Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.