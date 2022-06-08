Позиция тренеров неприемлема для клуба
На официальном сайте клуба сообщили, что два специалиста досрочно закончили свое сотрудничество. Кривбасс уволил главного тренера Кривбасс U-19 Виталия Виценцема и его ассистента Станислава Дьяченко.
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Этот тандем работал в Кривбассе больше года.
В официальном заявлении клуба говорится, что Кривбасс поддерживает исключительно проукраинскую позицию и называет вторжение России в Украину "кровавой агрессией".
"Сегодня Украина ведет освободительную борьбу с кровавой агрессией России. Вооруженные силы Украины героически отстаивают независимость и территориальную целостность страны. Тероборона настойчиво защищает нашу землю. Волонтеры самоотверженно поддерживают наших защитников и нуждающихся в помощи. Каждый из нас приближает победу.
ФК Кривбасс тоже не стоит в стороне. Наши ультрас и сотрудники клуба воюют на передовой. Гуманитарный штаб клуба помогает тем, кто спасся от боевых действий и пострадал от войны. Клуб готовится к старту в УПЛ, проведение которой на украинских футбольных полях является ярким индикатором нашей твердой веры в победу", – говорится в сообщении.
В команде подчеркнули, что "другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем", поэтому руководство приняло решение уволить Виценцема и Дьяченко.
Что известно об экс-тренерах Кривбасса
- Виталий Виценец регулярно приезжал в оккупированный Донецк. Он публиковал фото в своих соцсетях из "Донбасс Арены".
- Станислав Дьяченко в начале российско-украинской войны остался во временно оккупированном Донецке и присоединился к местной любительской команде Орлайн.
- В ее составе футболист участвовал в чемпионате самопровозглашенных республик. Позже играл в составе команды Победа, созданной русскими оккупантами.