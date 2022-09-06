Вицечемпиона мира по легкой атлетике Шавеза Харта застрелили на Багамах
Источник:insidethegames.biz
На Багамских островах был убит вицечемпион мира по легкой атлетике Шавез Харт. Его застрелили во время спора.
Харт был убит, когда он пытался помешать группе мужчин подраться на автостоянке ночного клуба в Маунт-Хоупе на островах Абако на Багамах рано утром в субботу, 3 сентября.
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По данным полиции, там началась потасовка, после которой один из участников вернулся с пистолетом и выстрелил в грудь Харту.
Спортсмен был доставлен в местную клинику, где медики констатировали его смерть.
Полиция задержала подозреваемого.
Харт был восьмикратным чемпионом Багамских островов в спринте на 100 и 200 метров.
Он прошел квалификацию на Олимпийские игры в Рио-2016 с результатом 10,10 секунды в спринте на 100 метров – это личный рекорд, означавший, что он стал третьим самым быстрым багамцем всех времен. Участвовал в беге на 100 и 200 метров на Олимпийских играх в Рио-2016.
Харт был серебряным призером чемпионата мира по эстафете 4х400 метров в Портленде 2016 года.
Помимо мировой медали в помещении, Харт также выиграл золото на дистанции 4x100 метров на чемпионате Центральной Америки и Карибского бассейна по легкой атлетике в Морелии 2013 года.
6 сентября 2022 года Харту должно было исполниться 30 лет. У него остались жена и сын.