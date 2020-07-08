Турецкий полузащитник "Фенербахче" Эмре Белозоглу отличился в матче против "Генчлербирлиги" и установил новый рекорд. Ни один из футболистов еще не забивал в турецком первенстве в четырех десятилетиях подряд.

В рамках 31 тура чемпионата Турции "Генчлербирлиги" встречался с "Фенербахче", пишет 24 канал.

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Новый рекорд

Знаменитый капитан "Фенербахче" Эмре Белозоглу еще раз доказал, что является легендарным футболистом в турецком чемпионате.

39-летний полузащитник фирменным ударом с левой ноги на линии штрафной поразил ворота "Генчлербирлиги", забив свой дебютный гол в 2020 году.

Emre Belözoğlu Harika Gool pic.twitter.com/hIpTK7IEQU — Erdi (@Erdi04708809) July 7, 2020

Это первый случай в чемпионате Турции, когда игрок забивал в Суперлиге в четырех десятилетиях подряд. До этого Эмре отличался в 90-е, нулевые и десятые. Суммарно на его счету 51 гол в 384 матчах турецкого первенства.

Итоговый счет встречи – 1:1.

Сейчас "Фенербахче" занимает 5 строчку, в их активе 50 набранных пунктов.На шестом месте им "в спину дышит" "Бешикташ", у которых такое же количество очков.

"Генчлербирлиги" располагается на 12 месте. Команда за 31 тур смогла получить 33 очка.

Карьера Эмре