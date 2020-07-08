Ветеран "Фенербахче" Эмре установил уникальный рекорд чемпионата Турции: видео
Турецкий полузащитник "Фенербахче" Эмре Белозоглу отличился в матче против "Генчлербирлиги" и установил новый рекорд. Ни один из футболистов еще не забивал в турецком первенстве в четырех десятилетиях подряд.
В рамках 31 тура чемпионата Турции "Генчлербирлиги" встречался с "Фенербахче", пишет 24 канал.
Стоит увидеть: Гол украинца Кравца помог "Кайсериспору" сенсационно победить "Бешикташ": видео
Новый рекорд
Знаменитый капитан "Фенербахче" Эмре Белозоглу еще раз доказал, что является легендарным футболистом в турецком чемпионате.
39-летний полузащитник фирменным ударом с левой ноги на линии штрафной поразил ворота "Генчлербирлиги", забив свой дебютный гол в 2020 году.
Это первый случай в чемпионате Турции, когда игрок забивал в Суперлиге в четырех десятилетиях подряд. До этого Эмре отличался в 90-е, нулевые и десятые. Суммарно на его счету 51 гол в 384 матчах турецкого первенства.
Итоговый счет встречи – 1:1.
Сейчас "Фенербахче" занимает 5 строчку, в их активе 50 набранных пунктов.На шестом месте им "в спину дышит" "Бешикташ", у которых такое же количество очков.
"Генчлербирлиги" располагается на 12 месте. Команда за 31 тур смогла получить 33 очка.
Карьера Эмре
- Мировую славу Эмре получил в "Галатасарае" в 1999/01 годах. За это время трижды завоевывал титул чемпиона Турции, стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
- В состав "Фенербахче" впервые присоединился летом 2008 года, за который за четыре сезона успел отыграть 103 матча в национальном чемпионате.
- После чего выступал в Европе за "Интер", "Ньюкасл" и "Атлетико" Мадрид. В составе "матрасников" сразу выиграл Суперкубок УЕФА в 2012 году.
- Зимой 2013 года игрок вернулся в "Фенербахче". В первом же сезоне после возвращения выиграл с клубом национальный чемпионат и Суперкубок.
- Летом 2015 года на правах свободного агента подписал контракт с клубом "Истанбул ББ".
- В 2019 году футболист в третий раз вернулся в "Фенербахче", подписав контракт на один год.