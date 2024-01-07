В 2019 году сборная Украины U-20 стала победителем молодежного чемпионата мира. Одним из героев Мундиаля стал вингер "сине-желтых" Георгий Цитаишвили, забивший гол в решающем финале.

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Цитаишвили: Под тактику Сергея Реброва я бы мог подойти

Затем Георгий даже сыграл несколько матчей за молодежную сборную Украины, но в 2021 году выбрал команду Грузии. Свое решение Цитаишвили объяснил тем, что всегда мечтал играть за "крестоносцев".

"У меня была мечта попасть в первую команду Динамо, поэтому я взял украинский паспорт. Но у меня не было мечты попасть в национальную сборную Украины. Это уже потом, по факту, когда годы шли, меня вызвали в молодежные сборные Украины, потому что я выделялся, мне приходилось играть за эти сборные.

Я не говорю, что этого не хотел. Я хотел помочь, потому что считал себя какой-то частью украинцем. Но сейчас приехал с грузинским паспортом, потому что такая мечта – сыграть за сборную Грузии. Если кто-то говорит, что меня не вызвали в сборную Украины, и я сменил паспорт, то это не так", – отметил Цитаишвили.

По мнению 23-летнего футболиста, он мог подойти команде Реброва, но высокая конкуренция на его позиции не позволила бы дебютировать за "сине-желтых". Сейчас Цитаишвили проигрывает украинским вингерам по уровню игры.

"Под тактику Сергея Реброва я бы мог подойти. Но на данный момент не думаю, что я бы вызывался в лагерь этой сборной. Поскольку моя карьера пока не идет вверх. Она либо стабильна, либо вообще спад. Если оценивать объективно, то считаю, что не получил свой шанс у сборной Украины сейчас.

Там много игроков на моей позиции, играющих в топовых клубах. Но у меня не было в приоритете, чтобы меня вызвали как можно быстрее. Речь идет о том периоде, когда я еще в Украине играл", – отметил Георгий.

Карьера Цитаишвили