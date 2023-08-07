Яремчук впервые вышел на поле после травмы, но снова не забил

В воскресенье, 6 августа, Брюгге сыграло против Вестерло в рамках 2-го тура О-лиги Бельгии. Роман Яремчук впервые вышел на футбольное поле в новом сезоне-2023/2024.

Украинский форвард начал матч в запасе Брюгге. Поэтому за первым и единственным голом в поединке Роман Яремчук наблюдал со скамейки запасных, пишет 24 Канал.

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Первое появление Яремчука в сезоне

На 36-й минуте Игр Тьяго вывел гостей вперед 0:1.

Украинец появился на поле на 72-й минуте, заменив как раз автора единственного гола в поединке. Для Яремчука это первый выход на футбольное поле в новом сезоне. Футболист сборной Украины наконец-то восстановился от травмы.

Роман сыграл за Брюгге, несмотря на информацию СМИ о возможном уходе украинца из бельгийского клуба. Яремчук стал рекордным трансфером Брюгге (16 миллионов евро), вообще не оправдавшим ожиданий. Бельгийские фанаты взбешены работой украинца и просят выгнать его из команды. Возвращение в Бельгию кажется неудачным для украинского футболиста.

Яремчук подходит под стиль игры нового тренерского штаба Брюгге. Клуб рассматривает возможность аренды Романа.

У Яремчука есть действующий контракт с Брюгге, который заканчивается 30 июня 2026 года. Его трансферную стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

Финальный свисток зафиксировал минимальную выездную победу Брюгге 0:1. Клуб украинского нападающего пока идет без поражений после двух туров – победа и ничья с Мехеленом 1:1.

Уже 10 августа Брюгге сыграет против Акюрейры в 3-м круге квалификации Лиги конференций.