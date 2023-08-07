Український форвард розпочав матч у запасі Брюгге. Тому за першим та єдиним голом у поєдинку Роман Яремчук спостерігав із лави запасних, пише 24 Канал.

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Перша поява Яремчука у сезоні

На 36-й хвилині Ігор Тьяго вивів гостей уперед 0:1.

Українець з'явився на полі на 72-й хвилині, замінивши якраз автора єдиного голу у поєдинку. Для Яремчука це перший вихід на футбольне поле у новому сезоні. Футболіст збірної України нарешті відновився від травми.

Роман зіграв за Брюгге, попри інформацію ЗМІ про ймовірний відхід українця із бельгійського клубу. Яремчук став рекордним трансфером Брюгге (16 мільйонів євро), який взагалі не виправдав очікувань. Бельгійські фанати розлючені роботою українця та просять вигнати його з команди. Повернення у Бельгію видається невдалим для українського футболіста.

Яремчук підходить під стиль гри нового тренерського штабу Брюгге. Клуб розглядає можливість оренди Романа.

До слова. Яремчук має чинний контракт із Брюгге, який спливає 30 червня 2026 року. Його трансферну вартість оцінюють у 5 мільйонів євро.

Фінальний свисток зафіксував виїзну мінімальну перемогу Брюгге 0:1. Клуб українського нападника поки що йде без поразок після двох турів – звитяга та нічия з Мехеленом 1:1.

Вже 10 серпня Брюгге зіграє проти Акурейри у 3-му колі кваліфікації Ліги конференцій.