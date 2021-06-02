Вест Хэм хочет отправить Ярмоленко в московский Спартак

Английский Вест Хэм готов попрощаться с Андреем Ярмоленко. Футболист сборной Украины может перебраться в московский Спартак.
Странная идея Вест Хэма
"Молотобойцы" хотят оформить трансфер полузащитника Спартака Алекса Крала. Английский клуб собирается включить Андрея Ярмоленко в соглашение по чешскому футболисту.
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Все ради того, чтобы уменьшить цену перехода Крала приблизительно на половину суммы. Трансферная стоимость футболиста оценена в 16 миллионов евро.
Вряд ли Ярмоленко пойдет на такой шаг и поедет в российский чемпионат. Ранее игрок заявлял, что его позиция неизменна – он не поедет играть в Россию. На такой обмен скорее всего не согласится и сам московский Спартак. Руководству придется платить немалую зарплату украинцу.
- Ярмоленко не смог себя сполна зарекомендовать в сезоне-2020/2021 из-за травм. В целом в этом сезоне провел за "молотобойцев" лишь 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
- Контракт украинца с командой рассчитан до конца июня 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера правого вингера в 4 миллиона евро.