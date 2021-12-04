Вест Хэм вспомнил гол Ярмоленко накануне лондонского дерби с Челси: победное видео

Английский Вест Хэм 4 декабря встретится с "Челси" в лондонском дерби АПЛ. Клуб вспомнил гол Андрея Ярмоленко в ворота соперника.

Победный гол украинца

"Молотобойцы" решить испугать соперника накануне противостояния. Андрею Ярмоленко хорошо известно, как отличиться во владениях Челси.

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Пресс-служба Вест Хэма впомнила гол лидера сборной Украины в ворота "аристократов". Случилось это в июле 2020 года.

Вест Хэм выложил видео со взятием ворот на своей странице в инстаграме с короткой надписью: "Какое это было мгновение". Ярмоленко попытается снова повторить этот эпизод в предстоящем противостоянии. "Молотобойцы" выбежали в стремительную контратаку, Антонио отдал передачу на свободного Андрея, который мастерски обыграв Рюдигера и забил победный мяч для хозяев. Украинец поставил точку во встрече – 3:2 победа Вест Хэма.

Голевую перестрелку тогда устроили команды на футбольном поле.

Видео гола Ярмоленко в ворота Челси

Ярмоленко в сезоне-2021/2022 сыграл за английский клуб 15 матчей, в которых забил всего один гол и отдал 3 ассиста.

Вест Хэм накануне поединка с Челси, которое лидирует в АПЛ, занимает высокое 4 место. Клуб украинца опережает ближайшего конкурента "Арсенал" только на один пункт.

Лондонское дерби Вест Хэм – Челси стартует в 14:00.