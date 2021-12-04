Яремчук снова не может забить

Роман Яремчук появился на поле сразу после перерыва. Украинец заменил Валентино Лазаро, когда счет встречи был 0:1 в пользу гостей.

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После выхода на газон нападающего сборной Украины Бенфика пропустила еще дважды. Счет стал 0:3 в пользу Спортинга. Хозяева смогли отплатить только за один мяч, но уже на шестой компенсированной к матчу минуте. Голом отличился Пицци.

В итоге – 1:3 домашнее поражение "орлов". Голевая засуха украинского форварда продолжается. В последний раз Яремчук забивал еще в конце сентября, когда оформил дубль в ворота Витории.

Бенфика после фиаско позволила Спортингу увеличить отрыв в турнирной таблице. Теперь между клубами разница в четыре очка в пользу соперника клуба украинца. "Орлы" идут третьими.

Заметим! В сезоне 2021/2022 Роман провел за Бенфику 19 поединков во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и отдал такое же количество результативных передач.

Уже 8 декабря в игре Лиги чемпионов Яремчук попытается прервать безголевую серию. Роман может отличиться в воротах бывшего клуба – киевского Динамо.

Бенфика – Спортинг: видеообзор матча