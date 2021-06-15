Вест Хэм в восторге от гола Ярмоленко в ворота Нидерландов на Евро-2020: видео

Андрей Ярмоленко стал автором первого гола сборной Украины на Евро-2020. Вест Хэм оценил действия своего футболиста в "сине-желтой" футболке.

Награда Вест Хэма

Нынешний клуб Андрея Ярмоленко не мог не оценить шедевр в исполнении украинского футболиста. Капитан сборной Украины взял на себя инициативу при счете 2:0 в пользу нидерландцев.

Как это было Ярмоленко забил сумасшедший гол Нидерландам

На 75-й минуте лидер "сине-желтых" забил гол в любимом для себя стиле. Полузащитник перемещался ближе к центру штрафной и обводящим ударом попал прямо в девятку ворот Нидерландов. Этот гол игрока "молотобойцев" стал дебютным для украинской сборной на чемпионате Европы-2020.

Благодаря этому чудо-голу Ярмоленко сравнялся по результативности в "сине-желтой" футболке с нынешним наставником Андреем Шевченко. У обоих по 61 очку.

На официальном сайте английского клуба вышла целая статья о результативном ударе Андрея. В Вест Хэме поражены снайперским выстрелом украинца и уже признали его одним из самых красивых на Евро-2020: "Андрей Ярмоленко забил, пожалуй, лучший пока гол на Евро. Это был сенсационный удар по дуге с 25 ярдов. Этот величественный гол надолго останется в памяти".

Украинская сборная создала невероятный камбэк, отыгравшись со счета 2:0. Однако, удержать мировую украинцам не удалось. В конце встречи нидерландцы забили третий гол благодаря точному удару Дамфрис. В итоге – 3:2 в пользу сборной Нидерландов.

Видео гола Ярмоленко в ворота Нидерландов