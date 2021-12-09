Вест Хэм пропустил эффектный гол – Ярмоленко позволил пробить в "девятку": видео

Вест Хэм пропустил гол от загребского Динамо уже не четвертой минуте матча. К этому голу причастен Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко вышел в стартовом составе Вест Хэма на матч против Динамо. "Молотобойцы" уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. Зато хорватский клуб должен побеждать, чтобы выйти в стыковые матчи.

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И уже на четвертой минуте в ворота Вест Хэма был забит гол. Оршич получил мяч на левом фланге. Рядом был Ярмоленко. Но украинский полузащитник не вступил в отбор. Оршич решил нанести удар почти с угла штрафной. В последний момент ему пытался помешать Форнальс, но он не успел.

Мяч по высокой дуге залетел в дальний угол и от штанги оказался в воротах.

Видео гола Оршича