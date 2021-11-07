Ливерпуль забуксовал: Вест Хэм сенсационно победил команду Клоппа в результативном матче АПЛ

Лондонский Вест Хэм 7 ноября неожиданно нанес поражение Ливерпулю в 11-м туре АПЛ. Команда украинца Андрея Ярмоленко сумела забить три гола в ворота Ливерпуля.

Вест Хэм – Ливерпуль 3:2

Голы: Алиссон, 4 (авт.), Форнальс, 68, Зума, 74 – Александер-Арнольд, 41, Ориги, 83

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Автогол Алиссона

Ливерпуль после того, как в предыдущем туре АПЛ упустил победу над Брайтоном, уже на старте игры столкнулся с проблемами против четвертой команды сезона Вест Хэма.

Угловой в исполнении Форнальса на 4-й минуте лондонского матча завершился голом в ворота "мерсисайдцев". Вратарь гостей Алиссон не сумел поймать мяч и отличился автоголом.

Казалось, что Огбонна нарушил правила против голкипера Ливерпуля, но арбитр воспользовался системой VAR и засчитал гол.

Почти половину первого тайма команды провели в борьбе. И только на 31-й минуте Ливерпулю удалась острая атака. Навес Хендерсона завершился опасным ударом Жоти выше перекладины.

Шедевр Александера-Арнольда

Перед перерывом подопечные Юргена Клоппа отыгрались благодаря штрафному удару. Стандарт возле ворот "молотобойцев" завершился красивым голом Александера-Арнольда.

На старте второго тайма команды обменялись острыми атаками: сначала Доусон попал в перекладину, после чего Фабянски "потянул" удар в упор от Мане.

"Молотобойцы" добили Ливерпуль

Следующий момент возле ворот Ливерпуля завершился голом, хотя мячу Вест Хэма ничего не предшествовало.

"Мерсисайдцы" проводили позиционную атаку, но, очутившись под прессингом, потеряли мяч. Боуэн протянул мяч почти в штрафную и отдал пас на Форнальса. Испанец пробил низом и обыграл Алиссона.

Однако на этом проблемы Ливерпуля в поединке не завершились. Лондонцы во второй раз в матче отличились после углового. Зума остался один на дальней стойке и переиграл Алиссона.

После пропущенных голов Клопп сразу бросил в бой Оригу и не прогадал. На 83 минуте Дивок подарил надежду болельщикам Ливерпуля, отличившись эффектным голом с разворота.

Гости были близки, чтобы спастись от поражения в компенсированное время. Ливерпуль остроумно разыграл штрафной, после чего Мане в падении пробил головой. Мяч коварно пролетел мимо ворот.

Отметим, что Андрей Ярмоленко не попал в заявку Вест Хэма на игру против Ливерпуля из-за травмы.

Благодаря победе Вест Хэм набрал 23 очка и обошел Ливерпуль в турнирной таблице. Теперь лондонцы на третьей строчке, а Ливерпуль – четвертый. Для "красных" это первое поражение в сезоне АПЛ.