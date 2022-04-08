Вест Хэм Яромоленко в меньшинстве удержал ничью в матче против Лиона: видеообзор

7 апреля состоялись матчи четвертьфинала Лиги Европы 2021/2022. В 1/4 финала Вест Хэм и Лион расписали мировую.

Вест Хэм – Лион 1:1

Голы: Боуэн 52 – Ндомбеле 66

Удаление: Крессвелл 45+3 (Вест Хэм)

Вингер Вест Гема Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав "молотобойцев". Он не появился на поле по ходу игры. Наставник Дэвид Моес использовал только одну замену, пишет 24 канал.

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Команда украинца осталась в меньшинстве во весь второй тайм. "Молотобойцам" удалось открыть счет, однако удержать преимущество команде было не суждено.

В начале второго тайма хозяева начали атаковать. Густо отдал неудавшийся поперечный пас, Боатенг дважды подставился под мяч, в результате Боуэн успешно пробил в ворота оппонентов.

Лион реализовал численное большинство, а соавтором гола французов можно считать Тэте. Арендованный у донецкого Шахтера бразилец вышел на замену и после его навеса мяч транзитом через защитников соперника оказался на ноге Танги Ндомбеле.

Вест Хэм отстоял ничью, и скорее доволен таким результатом. Для Лиона это упущенный шанс – играть в большинстве более 45 минут, но не вернуть ситуацию в свою пользу.

Ответный матч состоится 14 апреля.

Видеообзор матча