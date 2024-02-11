Отряд не заметил потери бойца: Арсенал без Зинченко уничтожил Вест Хэм – видео

Команда Микеля Артеты продолжает погоню за чемпионством. В очередном матче 24-го тура Арсенал одолел беспомощный Вест Хэм.

Вест Хэм – Арсенал 0:6

Голы: Салиба, 32, Сака, 41 (с пен.), 63, Габриэл, 44, Троссард, 45+2, Райс, 66

Микель Артета удивил стартовым составом, оставив вне заявки Александра Зинченко. Впрочем, отсутствие украинского легионера не сказалось на игре "канониров", пишет 24 Канал.

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Убийственные стандарты "канониров"

Хозяева поля претендуют на попадание в зону еврокубков. Однако неудачные последние матчи отбросили "молотобойцев" от лидерской четверки. Нарушить неприятную серию бывшая команда Ярмоленко надеялась в матче с Арсеналом.

Начало встречи не предвещало больших неприятностей "молотобойцам". Первый звоночек прозвучал в середине тайма, когда Троссард проверил реакцию голкипера Вест Хэма.

Успех гостям принес розыгрыш углового на 32-й минуте. Центрбек "канониров" Уильям Салиба хладнокровно отправил мяч под перекладину.

Последние пять минут первого тайма еще долго будут сниться футболистам Вест Хэма. Сначала Сака реализовал одиннадцатиметровый. Через несколько минут Габриэл головой замкнул навес со стандарта. А когда "молотобойцы" ждали свисток на перерыв, Троссард сделал счет неприличным.

Во втором тайме подопечные Артеты продолжали унижение Вест Хэма. Сака и Райс увеличили преимущество Арсенала. Особенно эффектным был гол экс-игрока "молотобойцев", который ударом слета направил мяч под левую стойку.

Финальный свисток зафиксировал победу "канониров" в лондонском дерби со счетом 6:0.

Арсенал продолжает преследование Ливерпуля. "Канониры" на два балла отстают от команды Клоппа, занимая третье место.

Вест Хэм остался на восьмой строчке. У "молотобойцев" 36 очков в 24 матчах.

Видеообзор матча Вест Хэм – Арсенал