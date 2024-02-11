Вест Хем – Арсенал 0:6

Голи: Саліба, 32, Сака, 41 (з пен.), 63, Габріел, 44, Троссард, 45+2, Райс, 66

Мікель Артета здивував стартовим складом, залишивши поза заявкою Олександра Зінченка. Втім, відсутність українського легіонера не позначилася на грі "канонірів", пише 24 Канал.

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Вбивчі стандарти "канонірів"

Господарі поля претендують на потрапляння в зону єврокубків. Однак невдалі останні матчі відкинули "молотобійців" від лідерської четвірки. Порушити неприємну серію колишня команда Ярмоленка сподівалася у матчі з Арсеналом.

Початок зустрічі не віщував великих неприємностей "молотобійцям". Перший дзвіночок пролунав в середині тайму, коли Троссард перевірив реакцію голкіпера Вест Хема.

Успіх гостям приніс розіграш кутового на 32-й хвилині. Центрбек "канонірів" Вільям Саліба холоднокровно відправив м'яч під поперечину.

Останні п'ять хвилин першого тайму ще довго будуть снитися футболістам Вест Хему. Спочатку Сака реалізував одинадцятиметровий. Через кілька хвилин Габріел головою замкнув навіс зі стандарту. А коли "молотобійці" чекали свисток на перерву, Троссард зробив рахунок непристойним.

У другому таймі підопічні Артети продовжували приниження Вест Хема. Сака та Райс збільшили перевагу Арсеналу. Особливо ефектним був гол ексгравця "молотобійців", який ударом зльоту спрямував м'яч під ліву стійку.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "канонірів" у лондонську дербі з рахунком 6:0.

Арсенал продовжує переслідування Ліверпуля. "Каноніри" на два бали відстають від команди Клоппа, займаючи третє місце.

Вест Хем залишився на восьмій сходинці. У "молотобійців" 36 очок у 24 матчах.

Відеоогляд матчу Вест Хем – Арсенал