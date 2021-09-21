Very good поездочка: Усик зажег в интервью после прилета в Лондон – видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик прилетел в Великобританию перед боем с чемпионом по версии WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, который состоится в ночь с 25-го на 26 сентября.

Журналисты Sky Sports сразу же взяли украинца в оборот и поинтересовались его делами. Напоследок Усик снова обратился к своему сопернику.

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На вопрос журналиста о том, успел ли Усик набрать перед поединком больший вес, чем в Энтони Джошуа, украинский спортсмен ответил: "А по мне не видно?".

"Энтони, привет. Я здесь", – обратился затем Усик к своему будущему сопернику.

Усик – Джошуа: перед боем