Very good поездочка: Усик зажег в интервью после прилета в Лондон – видео
21 сентября 2021 , 10:12Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Sky Sports
Украинский супертяжеловес Александр Усик прилетел в Великобританию перед боем с чемпионом по версии WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, который состоится в ночь с 25-го на 26 сентября.
Журналисты Sky Sports сразу же взяли украинца в оборот и поинтересовались его делами. Напоследок Усик снова обратился к своему сопернику.
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На вопрос журналиста о том, успел ли Усик набрать перед поединком больший вес, чем в Энтони Джошуа, украинский спортсмен ответил: "А по мне не видно?".
"Энтони, привет. Я здесь", – обратился затем Усик к своему будущему сопернику.
Усик – Джошуа: перед боем
- 25 сентября определится победитель боя Усик – Джошуа. У британца есть еще одно преимущество в случае поражения. Если Энтони проигрывает украинцу, то он будет у него будет шанс на реванш. А вот у Александра такой возможности в случае проигрыша не будет.
- На поединке будет полный аншлаг. Стадион футбольного клуба Тоттенхэм вмещает 60 тысяч зрителей, все билеты на бой были проданы еще в первый день.