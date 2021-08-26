Вероятные соперники Шахтера в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер сумел пройти через сито квалификации и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. В четверг, 26 августа, "горняки" узнают своих соперников на этой стадии турнира.

Шахтер стал одним из шести клубов, которые сумели пройти квалификацию Лиги чемпионов. Ведь остальные 26 команд путевки в групповой этап турнира получили напрямую. Среди них и киевское Динамо.

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Однако в отличие от чемпионов Украины, у Шахтера оказался лучший клубный рейтинг. Поэтому "горняки" попали в третью корзину при жеребьевке. Таким образом им удалось избежать матчей с такими командами, как Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Зальцбург, Бенфика и Аталанта.

И все же в первых двух корзинах их ждут довольно грозные соперники. Есть и довольно мощные команды и в четвертой корзине.

Первая корзина: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.

Вторая корзина: Реал, Барселона, Севилья, Боруссия (Дортмунд), Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, ПСЖ.

Бешикташ, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 июня, в 19:00.