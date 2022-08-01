И снова Фенербахче: вероятные соперники Динамо, Днепра-1 и Зари в еврокубках
Источник:УЕФА
Во вторник, 2 августа, состоится жеребьевка раундов плей-офф трех еврокубков – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Следовательно, потенциальных соперников могут получить и три украинских клуба.
В квалификации Лиги чемпионов выступает киевское Динамо. В плей-офф Лиги Европы выступит Днепр-1. А в квалификации Лиги конференций борьбу ведет луганская Заря.
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Динамо
Обыграв турецкий Фенербахче во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, Динамо вышло в третий раунд, где соперником будет австрийский Штурм. Первый матч между командами состоится 3 августа. А 9 августа – ответный матч.
Победитель этой пары выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Там соперником будет один из победителей пары
- Юнион (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия)
- Бенфика (Португалия) – Мидтьюлланн (Дания)
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в 14:00 во вторник, 2 августа. Матчи плей-офф состоятся 16/17 и 23/24 августа.
Днепр-1
Клуб из Днепра только начинает свой еврокубковый путь. Команда выступит в плей-офф квалификации Лиги Европы. И пока у команды среди вероятных соперников – сразу семь пар. Победитель одного из них и станет соперником Днепра-1.
- Слован (Словакия) – Олимпиакос (Греция);
- ХИК (Финляндия) – Марибор (Словения);
- Дюделанж (Люксембург) – Мальмё (Швеция);
- Цюрих (Швейцария) – Линфилд (Северная Ирландия);
- Шкупи (Северная Македония) – Шэмрок Роверс (Ирландия)
- АЭК (Кипр) – Партизан (Сербия);
- Словацко (Чехия) – Фенербахче (Турция)
Здесь особенно выделяется Фенербахче. Команда накануне вылетела из квалификации Лиги чемпионов, уступив Динамо, поэтому вынуждена теперь пробовать свои силы в Лиге Европы.
Матчи плей-офф Лиги Европы, когда сыграет Днепр-1 – 18 и 25 августа. Жеребьевка начнется в 15:00 во вторник, 2 августа.
Заря
Луганская команда для выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций должна сначала пройти румынскую Университатя Крайова. Первый матч команды сыграют 4 августа, а 11 августа – ответный матч.
В преддверии жеребьевки плей-офф Лиги конференций, в УЕФА сократили список вероятных соперников до четырех пар:
- Лугано (Швейцария) – Хапоэль (Беер-Шева, Израиль);
- Спартак (Словакия) – Ракув (Польша);
- Фехервар (Венгрия) – Петрокуб (Молдова);
- Левски (Болгария) – Хамрун Спартанс (Мальта).
Здесь из интересных вероятных соперников стоит отметить Фехервар, где выступают сразу четверо украинцев – Артем Шабанов, Евгений Макаренко, Богдан Леднев и Иван Петряк. Последний, к слову, в свое время выступал за Зорю.
А также Ракув, в составе которого – Владислав Кочергин. Он только в марте 2022 года перебрался в польский клуб именно из состава Зари. И уже успел отличиться забитыми голами в этом сезоне в Лиге конференций.
Жеребьевка плей-офф квалификации Лиги конференций состоится в 16:00 во вторник, 2 августа.
Следует добавить, что в еврокубках Украину также будет представлять Шахтер. Команда начнет свое выступление с группового этапа Лиги чемпионов. Что касается Ворсклы, то команда уже вылетела из квалификации Лиги конференций.