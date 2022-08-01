У кваліфікації Ліги чемпіонів виступає київське Динамо. В плей-офф Ліги Європи виступить Дніпро-1. А у кваліфікації Ліги конференцій боротьбу веде луганська Зоря.

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Динамо

Обігравши турецький Фенербахче в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, Динамо вийшло до третього раунду, де суперником буде австрійський Штурм. Перший матч між команди відбудеться 3 серпня. А 9 серпня – матч-відповідь.

Переможець цієї пари вийде у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Там суперником буде один з переможців пари

Юніон (Бельгія) – Рейнджерс (Шотландія)

Бенфіка (Португалія) – Мідтьюлланн (Данія)

Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів відбудеться о 14:00 у вівторок, 2 серпня. Матчі плей-офф відбудуться 16/17 та 23/24 серпня.

Дніпро-1

Клуб з Дніпра лише розпочинає свій єврокубковий шлях. Команда виступить в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. І поки в команди серед ймовірних суперників – одразу сім пар. Переможець однієї з них і стане суперником Дніпра-1.

Слован (Словаччина) – Олімпіакос (Греція);

ХІК (Фінляндія) – Марібор (Словенія);

Дюделанж (Люксембург) – Мальме (Швеція);

Цюріх (Швейцарія) – Лінфілд (Північна Ірландія);

Шкупі (Північна Македонія) – Шемрок Роверс (Ірландія)

АЕК (Кіпр) – Партизан (Сербія);

Словацко (Чехія) – Фенербахче (Туреччина)

Тут особливо виділяється Фенербахче. Команда напередодні вилетіла з кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись Динамо, тож змушена тепер пробувати свої сили в Лізі Європи.

Матчі плей-офф Ліги Європи, коли точно зіграє Дніпро-1 – 18 та 25 серпня. Жеребкування розпочнеться о 15:00 у вівторок, 2 серпня.

Зоря

Луганська команда для виходу в раунд плей-офф кваліфікації Ліги конференцій повинна спочатку пройти румунську Університатя Крайова. Перший матч команди зіграють 4 серпня, а 11 серпня – матч відповідь.

Напередодні жеребкування плей-офф Ліги конференцій, в УЄФА скоротили список ймовірних суперників до чотирьох пар:

Лугано (Швейцарія) – Хапоель (Беєр-Шева, Ізраїль);

Спартак (Словаччина) – Ракув (Польща);

Фехервар (Угорщина) – Петрокуб (Молдова);

Левскі (Болгарія) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Тут з цікавих ймовірних суперників варто відзначити Фехервар, де виступають одразу четверо українців – Артем Шабанов, Євген Макаренко, Богдан Лєднєв та Іван Петряк. Останній, до слова, свого часу виступав за Зорю.

А також Ракув, у складі якого – Владислав Кочергін. Він лише в березні 2022 року перебрався до польського клубу саме зі складу Зорі. І вже встиг відзначитися забитими голами в цьому сезоні в Лізі конференцій.

Жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги конференцій відбудеться о 16:00 у вівторок, 2 серпня.

Варто додати, що в єврокубках Україну також представлятиме Шахтар. Однак команда розпочне свій виступ з групового етапу Ліги чемпіонів. Щодо Ворскли, то команда вже вилетіла з кваліфікації Ліги конференцій.