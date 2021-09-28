Вероятно, сезон завершен: лидер Шахтера получил ужасную травму в матче с Интером
Источник:телеграм-канал "BABELYUK M.D."
Нападающий донецкого Шахтера Ласина Траоре получил досадную травму в матче Лиги Чемпионов против миланского Интера. После падения Дензела Дюмфриса на ногу форварда последнего вынесли на носилках.
Спортивный медик Дмитрий Бабелюк предположил, что у Ласины Траоре после столкновения могут быть повреждены передняя крестообразная связка, медиальный мениск и медиальная коллатеральная связка.
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Больше о травме Траоре
Медика насторожил вид колена после столкновения. Мол, у Траоре вывих коленной чашечки под нажимом веса, или авульсивный перелом в области коленного сустава.
Так или иначе – сезон для Ласина закончен. Операция и длительная реабилитация впереди. Самое быстрое – это 6 – 7 месяцев,
– предполагает Дмитрий Бабелюк.
Момент травмы Ласины Траоре / Фото FaroSports
Карьера Траоре в Шахтере:
- Ласина Траоре перешел в донецкий Шахтер только летом 2021 года и сразу стал основным нападающим команды, пока Жуниор Мораес восстанавливался после травмы.
- В семи матчах премьер-лиги он отметился 6 голами, выйдя на второе место в списке бомбардиров после Виктора Цыганкова. Кроме того, Траоре забил один гол в квалификации Лиги чемпионов и еще два в матче за Суперкубок Украины против Динамо.