Вероятно, сезон завершен: лидер Шахтера получил ужасную травму в матче с Интером

Нападающий донецкого Шахтера Ласина Траоре получил досадную травму в матче Лиги Чемпионов против миланского Интера. После падения Дензела Дюмфриса на ногу форварда последнего вынесли на носилках.

Спортивный медик Дмитрий Бабелюк предположил, что у Ласины Траоре после столкновения могут быть повреждены передняя крестообразная связка, медиальный мениск и медиальная коллатеральная связка.

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Медика насторожил вид колена после столкновения. Мол, у Траоре вывих коленной чашечки под нажимом веса, или авульсивный перелом в области коленного сустава.

Так или иначе – сезон для Ласина закончен. Операция и длительная реабилитация впереди. Самое быстрое – это 6 – 7 месяцев,

– предполагает Дмитрий Бабелюк.



Момент травмы Ласины Траоре / Фото FaroSports

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