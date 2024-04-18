Вернулся к тренировкам: лидер сборной Украины почти восстановился после травмы
Источник:ФК Жирона
Виктор Цыганков имеет все шансы помочь Жироне в заключительных поединках сезона. Украинский полузащитник восстанавливается после повреждения икроножной мышцы.
Полузащитник испанской Жироны и национальной сборной Украины Виктор Цыганков вскоре может вернуться на футбольное поле. По крайней мере, на это намекает его клуб.
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Цыганков скоро может вернуться на поле
Жирона на своей странице в Твиттере выложила фото 26-летнего хавбека, на котором он тренируется в форме испанского клуба, выполняя одно из упражнений.
Уже в субботу, 20 апреля, Жирона сыграет с аутсайдером Ла Лиги Кадисом. Пока неизвестно, сможет ли Цыганков принять участие в этом матче.
Предыдущий поединок Ла Лиги против мадридского Атлетико (1:3) Цыганков пропустил из-за травмы икроножной мышцы.Важно. В текущем сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 24-х поединках за Жирону.
Жирона занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. У команды украинцев 65 набранных баллов после 31-го тура Ла Лиги.
Контракт Виктора Цыганкова с Жироной действует до 30 июня 2027 года. Трансфермаркт оценивает футболиста в 28 миллионов евро.