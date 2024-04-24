24 апреля на чемпионате Европы определились призеры соревнований в многоборье. Олег Верняев суммарно набрал 84.031 балла, что позволило ему получить серебряную медаль, пишет 24 Канал.

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13-я медаль Верняева

Самую высокую оценку Олег получил за выступление на лошади – 15.166 балла. Еще один участник многоборья от Украины Илья Ковтун с результатом 83.331 балла занял шестое место.

Чемпионом Европы стал Мариос Георгиу из Кипра, а "бронза" досталась Юмину Аббадини из Италии.

Чемпионат Европы. Многоборье

1. Мариос Георгиу (Кипр) – 84,265

2. Олег Верняев (Украина) – 84,031

(Украина) – 84,031 3. Юмин Аббадини (Италия) – 83,765

Олег Верняев стал вице-чемпионом Европы / Фото FIG

Для Олега Верняева это уже 13-я медаль на уровне чемпионатов Европы (6 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых). Украинский гимнаст отбыл дисквалификацию из-за допинга, которая длилась с ноября 2020 до марта 2023. Олимпийский чемпион выиграл апелляцию и ему сократили срок дисквалификации.

Чемпионат Европы 2024 по спортивной гимнастике