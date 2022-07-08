Олимпийский чемпион Верняев учит украинский, чтобы не разговаривать на языке врага

Олег Верняев после 24 февраля не только активно волонтерит, но и избавляется в своей жизни языка врага. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике рассказал, что нанял репетитора по украинскому языку.

Верняев: Я сейчас учу украинский язык

Титулованный гимнаст рассказал о своих успехах в украинском языке. Олег Верняев хочет искоренить из своей жизни русский язык, на котором говорил всю свою жизнь.

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В будущем спортсмен надеется досконально говорить на государственном языке, а не враждебном. Пока олимпийскому чемпиону сложно давать интервью только на украинском, но со временем эта задача станет реальной.

Я сейчас учу украинский язык. Я хотел попробовать украинскому интервью дать, но я еще не готов, не хочу сильно извращать, мне нужно позаниматься. Я уже с репетитором работаю, делаю уроки. Надеюсь, в ближайшее время я уже буду спокойно разговаривать на украинском языке,

– сказал гимнаст.

Верняев добавил, что на занятиях с репетитором вспоминает школьные времена. Олег уверен, что сейчас пришло такое время, что каждый украинец должен уметь разговаривать и знать государственный язык.

Как английский люди учат, так я сейчас украинский. Любопытно. Вспоминаешь школьные годы. Ну и я считаю, что время пришло. Особенно сейчас. Разумеется, не злорадствовать, не перегибать, но украинский язык нужно знать,

– ответил Верняев.

Позиция Верняева в войне против России

Олег Верняев уроженец Донецка, в который не приезжал с 2012 года из-за оккупации. Гимнаст надеется, что после победы Украины в войне с россией сможет наконец-то вернуться в родной город. Пока чемпион в Рио активно волонтерит.

Спортсмен уверен, что многие оставшиеся в этом регионе уже есть пророссийские взгляды. Среди них много молодых людей. Таким лицам Олег в жесткой форме рекомендовал "валить" в "большую рассею".

Что касается спортивной жизни, то у Верняева скоро должен состояться суд по дисквалификации после выявленного допинга. Олег надеется, что его апелляция будет одобрена и сократит его отстранение от соревнований с 4-х до 2-х лет. Если так произойдет, то уже в конце 2022 гимнаст сможет вернуться в турниры.

С 24 февраля Верняев нашел предателя среди своих. Им стал бывший гимнаст сборной Украины Максим Василенко, оказывающийся у пророссийской позиции.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.