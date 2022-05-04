Верняев показал разбомбленный зал в Харькове после прихода "асвобадителей": ужасные фото

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев показал, как оккупанты уничтожают спортивную инфраструктуру. В этот раз россияне уничтожили гимнастический зал в Харькове.

Россияне разгромили зал в Харькове

Титулованный гимнаст не покинул родную страну, а продолжает помогать украинскому народу и воевать с россиянами на информационном фронте. Олег Верняев сравнил зал в Харькове до и после прихода русских войск.

Интересно прочитать Верняев разоблачил гимнаста-изменника с пророссийской позицией в сборной Украины

Спортсмен выложил свое фото в этом зале, сделанном еще в 2017 году. Следующее фото было сделано на днях после прихода "освободителей".

Я очень хотел бы посмотреть, чтобы у себя там они спасали залы, а не в Украине,

– подписал фото Верняев.

Отметим, что Харьков продолжает страдать от обстрелов врага, который безжалостно стекает по украинскому городу. Больше всего достается пограничным районам рядом со страной-агрессора – Северной Салтовке, Салтовке.

Активная украинская позиция Верняева

Ранее 28-летний уроженец Донецка показывал разрушенную спортивную инфраструктуру Харькова. Верняев показал, как смотрятся залы для фехтования и бокса. В них остались одни руины. В спортивном зале для занятий боксом скрывались от обстрелов жили мирные жители Харькова, ранее потерявшие свои дома.

В своем инстаграмме Олег заинтриговал своих подписчиков фотографией в военной форме. Поклонники олимпийского чемпиона спрашивали, не пополнил ли Верняев ряды территориальной обороны столицы Украины. Однако и без этого чемпион очень помогает украинцам с гуманитарной помощью.

Гимнаст не покинул столицу Украины, показывая в своих соцсетях реалии "русского мира" в Киеве. В результате одного из авиаобстрелов погибла украинская журналистка Вера Гирич.

Показал "героя" страны

Также в своих соцсетях украинский гимнаст показал всех "героя Украины", поддерживающего Россию. Бывший партнер по сборной Максим Василенко написал очень странное состросо со словами "Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет".

Василенко озадачил всех таким заявлением. Какие украинские ракеты? Может, гимнаст ошибся. Если это действительно так, то он совершил роковую ошибку, которая стоила ему очень дорого. Максима уже записали в список антигероев страны, имеющих пророссийскую позицию.