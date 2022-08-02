Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв на останні Ігри у Токіо не поїхав через допінг-скандал. З початком повномасштабного вторгнення гімнаст почав займатися гуманітарною допомогою та в побуті спілкуватися українською мовою.

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"З 24 липня ми з друзами вирішили час від часу спілкуватися українською. Тому що це мені потрібно. Я майже не спілкувався, майже не знав української мови. Але після всіх цих подій, ми вирішили, що треба переходити на українську мову. Це позиція, і її треба висловлювати публічно і показувати людям, що треба змінювати мову", – розповів Олег Верняєв.

При цьому спортсмен відзначив, що ніхто нікому не забороняє спілкуватися з рідними тією мовою, якою йому зручно, в тому числі і російською.

"Авжеж, вдома ти можеш розмовляти російською, але публічно, в місті – ти маєш розмовляти українською, державною мовою", – переконаний гімнаст.

Верняєв зізнався, що і сам далі послуговується російською мовою.

"Тому що важко мені 24/7 спілкуватися українською. І дуже багато в нас все одно не спілкуються українською. Але крок за кроком ми перебудовуємо та намагаємося переходити на українську", – розповів спортсмен.