Не понимают очевидных вещей, – Вернидуб пригласил Чеферин приехать в Украину

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб поделился мнениями о шансах сборной Украины выйти на Евро-2024. Также он прокомментировал неоднозначные заявления УЕФА.

По мнению тренера, Украина обязательно должна выйти на Евро-2024. Также он вспомнил матч с Италией и отметил, что там произошел несчастный случай.

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Вернидуб раскритиковал позицию УЕФА

"На мой взгляд пенальти на Мудрику было железобетонное. Забили бы одиннадцатиметровый или нет это уже другое дело, но арбитр допустил ошибку. Хочется, чтобы из-за такой несправедливости наша команда доказала своей игрой, что достойна быть на Евро", сказал Вернидуб.

Также журналист напомнил неоднозначную позицию УЕФА относительно выхода Украины на Евро-2024. В частности, руководитель организации Александер Чеферин заявил, что обеспокоен возможным.выходом "сине-желтых" на ЧЕтакже он неоднократно высказывался что емужалость российских спортсменовкоторых не допускают к соревнованиям.

"Я не могу понять этого человека. Недавно Чеферин заявил, что ему жаль российских футболистов постоянно намекает на возвращение команд РФ к европейским соревнованиям".

Пусть приедет в Украину и посмотрит, что у нас творится. Пусть увидит, как российские фашисты уничтожают мирную инфраструктуру и убивают невинных людей", - подчеркнул тренер.

Вернидуб подчеркнул, что в УЕФА не понимают очевидных вещей.

Мне кажется, что в УЕФА сидят люди, которые не понимают очевидных вещей. Но, несмотря ни на что, мы все равно сильнее и рано или поздно победим. Украинцы будут свободным народом, а не в ярме

добавил Вернидуб.

Что известно об отборе Украины на Евро-2024