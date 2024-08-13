В Кривбассе признались, почему Вернидуб не пожал руку Лупашку: видео скандального эпизода

В воскресенье, 11 августа, в матче второго тура Украинской Премьер-лиги Карпаты на своем поле принимали Кривбасс. Поединок закончился скандалом из-за поведения главного тренера гостей Юрия Вернидуба.

Победу одержали хозяева со счетом 3:0. После финального свистка наставник криворожского клуба демонстративно не пожал руку своему оппоненту Владиславу Лупашку, что вызвало возмущение болельщиков.

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Что произошло во время матча

Журналист Игорь Цыганык обратился к представителям Кривбасса с просьбой прокомментировать скандальный эпизод. Действующий бронзовый призер УПЛ предоставил видео после третьего гола "львов", которое стало причиной такой реакции от Юрия Вернидуба.

Оказалось, что один из представителей тренерского штаба Карпат нецензурно обратился в сторону скамейки представителей Кривбасса: "С***т* б**ть". Речь идет об Игоре Ермакове.

Именно после этого эпизода наставник криворожского клуба решил, что не будет жать руку тренеру Карпат. Также Игорь Цыганык добавил, что Кривбасс подал жалобу в УАФ из-за такого высказывания Ермакова.

Что стало причиной для Вернидуба не пожимать руку Лупашку: смотрите видео (с 45:00)

. После двух стартовых туров Карпаты занимают второе место в турнирной таблице УПЛ с четырьмя очками, Кривбасс расположился на восьмой строчке (три зачетных балла).

Отметим, что в следующем туре "львы" дома будут принимать Динамо, а команда Вернидуба на выезде сыграет против Вереса.