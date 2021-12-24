Вернидуб подписал новый контракт с молдавским Шерифом

Молдавский Шериф объявил о подписании нового контракта с украинским тренером Юрием Вернидубом. Соглашение рассчитано еще на три года – до конца 2024 года.

Успешный тренер

Юрий Вернидуб возглавил Шериф в декабре 2020 года. Его соглашение было рассчитано до лета 2022. 24 декабря 2021 года его продлили еще на три года – до конца 2024 года.

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За время, что Вернидуб возглавляет Шериф, клуб:

выиграл титул чемпиона Молдовы;

вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов – впервые в истории Молдовы;

обыграл на выезде Реал, выиграл у Шахтера и сыграл вничью, набрав семь очков в группе и занял третье место;

стал первой молдавской командой, которая сыграет в весенней части еврокубка.

Сам Вернидуб недавно заявлял, что готов и к новым вызовам. Он был среди претендентов на главного тренера венгерского Ференцвароша, где выступает украинец Александр Зубков. Но команду возглавил россиянин Станислав Черчесов.