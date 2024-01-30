Это мой клуб, – Гвардиола шокировал МанСити заявлением о вероятном возвращении в Барселону
Источник:Xavi Era
В конце января Хави объявил о своем уходе из Барселоны. Легенда "блаугранас" уверен, что команде нужны изменения, чтобы снова вернуться на победный путь.
Хави возглавляет Барселону с октября 2021 года и провел во главе команды уже 122 матча. После окончания сезона-2023/2024 к рулю "блаугранас" придет новый наставник. В СМИ уже делают прогнозы, кто будет преемником Хави в Каталонии.
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Не отрицал своего возвращения в Испанию
Много слухов в печати о Мичеле Санчесе который вроде бы променяет Жирону на другой и более именитый каталонский клуб. Однако наставник уже успокоил болельщиков Жироны по поводу своего будущего в коллективе.
В то же время, главный тренер английского Манчестер Сити Пеп Гвардиола внес интригу в тему нового наставника Барселоны. На пресс-конференции коуч "горожан" не исключил своего возвращения в Испанию, назвав Барселону "своим клубом". Чем очень обеспокоил фанатов чемпиона АПЛ.
Да это возможно. Я могу тренировать здесь или где угодно. Но если мне позвонит Барселона я бы поехал в Барселону. Это мой клуб,
– ответил Гвардиола.
После 20-ти сыгранных поединков сезона-2023/2024 Манчестер Сити занимает 2-ю позицию, набрав 43 балла. Отставание от лидера Ливерпуля составляет 5 очков. Однако "мерсисайдцы" провели на одну игру больше, чем "горожане".
Что касается Барселоны, то подопечные Хави набрали 44 пункта в 21-м сыгранном матче и идет 5-ю в Ла Лиге.
Барселона – родной клуб Пепа Гвардиолы
- Гвардиола питомец каталонского клуба за который выступал до конца сентября 2001-го года. В футболке Барселоны Пеп провел 384 матча (11 голов и 52 ассиста). В поле футболиста выиграл с Барселоной 17 трофеев.
- Барселона Б была первой командой тренерской карьеры испанца. Однако уже в июле 2008-го возглавил первую команду "блаугранас".
- Руководил каталонским грандом до конца июня 2012 года после чего перебрался к рулю мюнхенской Баварии.
- Провел во главе Барселоны 247 поединков и выиграл с командой 15 кубков. Управляя каталонским клубом был дважды назван лучшим тренером года (2008, 2010).